СМИ рассказали о проблемах Украины с системами ПВО

MWM: Украина теряет системы ПВО быстрее, чем Запад может их заменить

Вооруженные силы Украины теряют средства противовоздушной обороны (ПВО) быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что темпы уничтожения систем противовоздушной обороны многократно превысили возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения. Это происходит на фоне значительных усилий США по расширению производства средств ПВО.

17 ноября президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Норвегии заявили, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.