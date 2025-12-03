Власти РФ рассказали, каким будет экономический рост по итогам 2025 года

Силуанов: экономический рост в РФ по итогам 2025 года составит менее 1%

Министр финансов РФ Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что экономический рост в России по итогам 2025 года составит менее 1%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие показатели являются плановыми.

«Мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо», — отметил министр.

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, замедление в 2025 году плавное.

По словам Орешкина, согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в 2024 году. Он добавил, что в 2026 году планируется рост на 1,3%, а в 2027 году — на 2,7%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятор снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Она объяснила, что перед регулятором стоит задача «пройти между Сциллой и Харибдой», то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».