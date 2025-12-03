На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти РФ рассказали, каким будет экономический рост по итогам 2025 года

Силуанов: экономический рост в РФ по итогам 2025 года составит менее 1%
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что экономический рост в России по итогам 2025 года составит менее 1%. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие показатели являются плановыми.

«Мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо», — отметил министр.

Накануне заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, замедление в 2025 году плавное.

По словам Орешкина, согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в 2024 году. Он добавил, что в 2026 году планируется рост на 1,3%, а в 2027 году — на 2,7%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что регулятор снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Она объяснила, что перед регулятором стоит задача «пройти между Сциллой и Харибдой», то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами