Набиуллина объяснила аккуратное снижение ключевой ставки

Центробанк России снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Об этом на Конгрессе финансистов Казахстана заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Да, мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, но с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно», — заявила она.

Глава ЦБ объяснила, что перед регулятором стоит задача «пройти между Сциллой и Харибдой», то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным.

Она отметила, что Банк России и правительство в тесном контакте должны обеспечить необходимые темпы роста экономики и низкую инфляцию. Набиуллина выразила надежду, что эту задачу получится решить.

До этого советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что до конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. По его словам, вся совокупность факторов будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Тремасов отметил, что до этой встречи россиянам следует ожидать большое количество информации.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».