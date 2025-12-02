На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таврин предложил инвестировать пенсии в частные компании

Бизнесмен Таврин назвал драйвером экономики инвестирование 5% пенсионных денег
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Глава Kismet Capital Group Иван Таврин предложил инвестировать около 5% капитала от пенсионных фондов в частные компании. Об этом он заявил на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

«Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это и рискованная затея», — сказал он.

Вместе с тем Таврин отметил, что в стране хранится более 10 трлн рублей пенсионных и страховых накоплений, которые можно инвестировать.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития. В случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект, отметил он.

2 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для зарубежных инвесторов.

Ранее в Британии оценили инвестиции России в производство беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами