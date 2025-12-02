Таврин предложил инвестировать пенсии в частные компании

Глава Kismet Capital Group Иван Таврин предложил инвестировать около 5% капитала от пенсионных фондов в частные компании. Об этом он заявил на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!».

«Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это и рискованная затея», — сказал он.

Вместе с тем Таврин отметил, что в стране хранится более 10 трлн рублей пенсионных и страховых накоплений, которые можно инвестировать.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития. В случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект, отметил он.

2 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для зарубежных инвесторов.

