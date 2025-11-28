В России назвали условие для снижения ключевой ставки до 6%

Степашин: ключевую ставку могут снизить до 6% при замедлении инфляции

Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 6–7% в том случае, если страна выйдет на целевой уровень инфляции в 4%. Об этом ТАСС рассказал бывший премьер Сергей Степашин.

По его мнению, ситуация с ключевой ставкой это «палка о двух концах». Либо россиян будет ждать инфляция и рост цен, либо снижение ставки.

По мнению экс-премьера, текущая ключевая ставка является тяжелой и неработающей для сферы промышленности, ипотеки и стройки.

Степашин считает, что в следующем году инструмент денежно-кредитной политики будет снижен.

До этого в ЦБ заявили, что годовая инфляция в России в период с 18 по 24 ноября замедлилась с 7,12 до 6,92%.

24 ноября зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор рассчитывает добиться показателя инфляции в 4% в 2026 году. Он подчеркнул, что это позволит снизить ключевую ставку до тех уровней, «которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет».

