В ЦБ призвали не сводить все проблемы бизнеса к ключевой ставке

Набиуллина: проблемы бизнеса не стоит сводить только к высокой ключевой ставке
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сложности, с которыми сталкивается бизнес, не ограничиваются уровнем ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Я бы не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

Набиуллина добавила, что многие компании сообщают о резком росте операционных издержек — это проявление инфляции.

Глава ЦБ отметила, что снижать ключевую ставку нужно аккуратно и постепенно.

24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Это было четвертое снижение ключевой ставки в 2025 году. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14–16% к началу 2026 года.

Ранее Набиуллина выступила против «внутренних» скидок маркетплейсов.

