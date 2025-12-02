Ушедшая с российского рынка Kia зарегистрировала товарный знак в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «KIA Проверено. С пробегом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

По данным ведомства, решение о регистрации товарного знака приняли в декабре текущего года, срок его действия — до 2034 года. В виды деятельности бренда может войти проектировка комплектующих для автомобилей.

В апреле появилась информация, что Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозировали, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

28 июня компания Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели «KIA EV7» и «KIA EV9» для продажи электромобилей на территории РФ.

Ранее ушедшая с российского рынка Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ.