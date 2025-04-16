Бренд Kia собрался первым вернуться в Россию. Что они предложат покупателям?

«Авилон»: автомобили Kia после возвращения в РФ будут на 30% дороже китайских

Kia первым из ушедших автобрендов собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли. Однако шансы на возвращение крайне высоки, выяснила «Газета.Ru».

Автомобильный бренд Kia намерен вернуться на российский рынок в 2025 году, сообщило Yonhap со ссылкой на обновленный план Hyundai Motor Group по продажам.

«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года», — говорится в статье.

По данным информационного агентства, Kia скорректировала бизнес-стратегию с учетом международной ситуации, в которой перспективы завершения украинского конфликта растут с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. В публикации отмечается, что возвращение в Россию окажет положительное влияние на диверсификацию рынков на фоне растущей глобальной неопределенности.

close Автомобиль Kia Stonic luca pbl/Shutterstock/FOTODOM

В своем плане корейская компания даже называет число автомобилей, которые намерена продать в России до конца 2025 года — 50 тыс.

В то же время в Северной Америке автопроизводитель собирается продать за год 1,1 млн машин, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс.

Позднее в Hyundai заявили, что СМИ неправильно интерпретировали их планы. Якобы на самом деле компания хочет продать 50 тыс. авто в странах СНГ до 2030 года.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты допустили возвращение Kia в Россию, но к заявлениям о планах компании на российском рынке призвали относиться скептически.

Так, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев полагает, что в презентации Kia могла выдавать желаемое за действительное.

«Тем не менее корейские автопроизводители одними из первых видят себя в роли вернувшихся на российский рынок», — уверен Тюктеев.

close Салон автомобиля KIA Sportage RitvarsStarks/Shutterstock/FOTODOM

На данный момент Kia только готовит почву к возвращению в Россию, поэтому о восстановлении полного цикла деятельности говорить рано, полагает коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Пока речь идет лишь о подготовке рынка, формировании стратегии продвижения и постепенном восстановлении отношений с дилерами. Возвращение займет некоторое время, а полноценно бренд заработает только после урегулирования правовых вопросов и восстановления логистической цепи поставок комплектующих», — сказал эксперт.

По мнению Житнухина, в целом вероятность возвращения Kia очень высока — эксперт напомнил, что в апреле бренд приступил к регистрации в России своей новой модели K4.

close Автомобиль KIA K4 Erman Gunes/Shutterstock/FOTODOM

«Исторически Kia занимала лидирующую позицию среди иностранных брендов, неоднократно становясь самым продаваемым иностранным производителем в России. По итогам докризисного периода (2021 год) Kia и Hyundai заняли 1-е место по доле рынка (23,3%), реализовав в России 354 тыс. автомобилей», — сказал Житнухин.

Он добавил, что игнорировать столь мощный рынок невозможно.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок. При этом планы продаж компании, по мнению экспертов, могут быть слишком завышены.

«Абсурдна информация о планах продать в 2025 году 50 тыс. автомобилей. Даже если они начнут свою деятельность завтра, это невозможно. Актуальный рынок не подразумевает таких объемов», — заявил «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Битва титанов

Компания Kia столкнется с целым рядом вызовов при возвращении на отечественный рынок, поскольку рыночная конъюнктура с момента ухода бренда сильно изменилась, отметил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. В частности, за это время силу заметно набрали локализованные сборки.

«На рынке шел параллельный импорт: любители Kia заказывали и привозили машины из Кореи. Также из Казахстана были поставки автомобилей местной сборки. Кроме того, сейчас под брендом Solaris собирают Kia Seltos и Solaris. Поэтому Kia так или иначе присутствовала на рынке», — заявил он.

close Автомобиль Kia Seltos Jonathan Weiss/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт подчеркнул, что за место под солнцем корейцам придется конкурировать с китайскими компаниями. При этом битва будет явно не в сторону снижения цен, ожидает Удалов.

«Цены не будут падать. Корейцы также не предложат цены ниже китайцев. Вторые же могут чуть снизить стоимость машин, но это под вопросом», — сказал он.

close Продажа китайских автомобилей Geely в автосалоне в Москве Евгений Одиноков/РИА Новости

Автоэксперт Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что цены на Kia будут сильно зависеть от стратегии бренда, если компания сделает выбор в пользу чистого импорта, то в стоимость автомобиля как минимум придется закладывать утильсбор.

«Если будет идти речь про полноценное производство, то это другая история. Но ожидать, что автомобили Kia будут на уровне цен начала 2022 года, — бесполезно. Курс рубля к иностранным валютам изменился существенно даже с нынешним укреплением», — подчеркнул Мосеев.

По оценкам Тюктеева из «Авилона», составить конкуренцию «китайцам» корейские автопроизводители в краткосрочной перспективе не смогут — разница в цене будет достигать около 30%.

Ее любили

Несмотря на все сложности, многие российские клиенты и дилеры с радостью воспримут возвращение Hyundai Motor и с удовольствием откажутся от китайских брендов, считает автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, важным фактором здесь стало то, что Kia не вела себя неуважительно по отношению к клиентам и дилерам, и поддерживала гарантийное обслуживание.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский, в свою очередь, отметил, что Kia в будущем сможет вернуться к прежнему уровню продаж в России.

«В целом, Kia в России любили, поэтому в случае их полновесного возврата, полагаю, что они смогут вернуться к прежним объемам продаж», — заявил эксперт.

Также опрошенные «Газетой.Ru» дилеры подчеркнули, что Kia есть, чем заинтересовать россиян.

«Наиболее ожидаемыми моделями, способными вызвать максимальный интерес на российском рынке, можно назвать Kia Rio X-line — популярный хетчбэк, отличающийся ярким дизайном и функциональностью», — заявил Евгений Житнухин из Fresh.

close Автомобиль Kia Rio X-Line RYosha/Shutterstock/FOTODOM

Также спрос будет и на Sportage — популярный кроссовер, долгое время считавшийся эталонным выбором среди паркетников среднего класса, и универсал Ceed SW, предпочтение которому отдавали семейные покупатели.

По словам Житнухина, россияне хотят видеть на рынке и компактный кроссовер Kia Seltos, завоевавший признание благодаря доступности и богатым комплектациям.