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Kia готовится продавать электромобили на территории РФ

Kia зарегистрировала новые товарные знаки на электромобили для продажи в РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Корейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в Роспатенте два товарных знака на модели «KIA EV7» и «KIA EV9» для продажи электромобилей на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корпорация подала заявки в Роспатент в сентябре 2024 года и в июне 2025 года. Ведомство зарегистрировало товарные знаки, их правообладателем является «Киа Корпорейшн».

Согласно документации, Kia может производить и продавать в РФ автомобили, включая спортивные машины, фургоны, грузовики и автобусы. Также концерн может производить и продавать в РФ электрические транспортные средства и запчасти к ним.

До этого «Газета.Ru» писала, что корейский автопроизводитель Hyundai разработал схему поставки компонентов для сборки автомобилей в России.

Бизнес Hyundai в Китае не очень успешен, и корейский автопроизводитель решил использовать свою китайскую дочернюю компанию в качестве перевалочной базы для поставки сборочных компонентов в Россию, уточнил источник.

Ранее в России на четверть сократились продажи автомобилей Sollers.

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