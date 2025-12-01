На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британская платежная система решила блокировать карты россиян

Wise: карты россиян без европейского ВНЖ будут заблокированы
LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Британская платежная система Wise предупредила о блокировке цифровых и физических карт клиентов из РФ, не имеющих вида на жительство (ВНЖ) в странах Европейской экономической зоны или в Швейцарии. Об этом сообщается на сайте компании.

«Европейский Союз недавно принял новый пакет санкций. В результате мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для разблокировки владельцу карты необходимо будет предъявить свой ВНЖ или гражданство страны ЕС.

До этого сообщалось, что пять российских банков не смогут осуществлять транзакции на территории ЕС. Ограничения ввели в рамках 19-го пакета санкций.

Позже выяснилось, что турецкие финансовые организации могут оказаться под давлением со стороны Евросоюза на фоне принятия 19-го пакета санкций. В настоящее время Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, свидетельствующие о планах усилить контроль над финансовыми транзакциями с Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС может передать активы Дерипаски в Европе банку Raiffeisen.

