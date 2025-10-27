На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турецкие банки могут пострадать из-за 19-го пакета санкций против России

ЕС может усилить давление на турецкие банки из-за 19-го пакета санкций против РФ
«Газета.Ru»

Турецкие финансовые организации могут оказаться под давлением со стороны Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственном финансовом секторе Турции.

Источник пояснил, что в настоящее время Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя. Отмечается, что они сообщают о планах усилить контроль над финансовыми транзакциями с Москвой.

«Поэтому турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам», — отметил собеседник агентства.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». В американском минфине пояснили, что решение было принято на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

Санкции против России
