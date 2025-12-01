На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские миллиардеры с начала года стали еще богаче

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $18,1 млрд
Shutterstock

С начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $18,1 млрд. Такие данные приводит агентство Bloomberg в своем «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который основывается, в частности, на стоимости акций компаний.

По информации Bloomberg, акционер крупнейшего производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов с начала года заработал $5,32 млрд, и теперь его состояние оценивается в $18,5 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал на $4,43 млрд, до $7,56 млрд.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заработал $2,44 млрд, что довело его состояние до $13,4 млрд. Основательница и глава компании Wildberries Татьяна Ким увеличила капитал на $654 млн, до $8,03 млрд.

При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин понес наибольшие потери: его состояние сократилось на $3,07 млрд, до $22,8 млрд.

Bloomberg публикует «Индекс миллиардеров» с марта 2012 года, предоставляя информацию о состоянии 500 богатейших людей планеты.

До этого газета писала, что сооснователь и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон почти догнал руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска в гонке за звание самого богатого человека в мире.

Ранее Илон Маск пожертвовал более $45 млн на инициативы республиканцев.

