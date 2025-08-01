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Маск пожертвовал более $45 млн на инициативы республиканцев

Bloomberg: Маск пожертвовал более $45 млн на инициативы республиканцев США
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск с января 2025 года пожертвовал более $45 млн на поддержку инициатив республиканцев в конгрессе США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Новые пожертвования вновь вывели Маска в число крупнейших политических доноров США. Они свидетельствуют о том, что, хоть самый богатый человек мира и заявил на Катарском экономическом форуме в мае, что будет тратить меньше на политику, он пока не готов уйти из этой сферы», — говорится в сообщении издания.

Как указывается в материале, Маск делает пожертвования в пользу республиканцев в конгрессе США, несмотря на публичную ссору с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявлял в соцсети Truth Social, что не станет разрушать бизнес миллиардера Илона Маска из-за конфликта.

Публичная ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ Трамп предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Ранее Маск призвал Трампа выполнить обещание и опубликовать файлы Эпштейна.

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