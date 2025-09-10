На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель Oracle стал главным конкурентом Маска по богатству

Bloomberg: глава Oracle Эллисон почти догнал Маска по размеру состояния
close
Steve Walker/Oracle Corporate Communications

Сооснователь и крупнейший акционер разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (на фото) почти догнал руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска в гонке за звание самого богатого человека в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что состояние бизнесмена выросло на $70 млрд после того, как во вторник, 9 сентября, после закрытия торгов в Нью-Йорке корпорация Oracle опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания, и заявила о предстоящем дальнейшем росте. Таким образом, общее состояние Эллисона составило $364 млрд.

При этом состояние Маска оценивается в $384 млрд. В том случае, если прирост доходов Эллисона сохранится в момент открытия торгов, то это будет самый большой одновременный рост, который когда-либо был зафиксирован индексом.

До этого стало известно, что конфликт с президентом США Дональдом Трампом обошелся американскому предпринимателю Илону Маску в $34 млрд за один день. Начиная с 2025 года Маск потерял $97,9 млрд.

Ранее Маск пожертвовал более $45 млн на инициативы республиканцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами