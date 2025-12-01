На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новак высказался о ситуации на мировом рынке нефти

Новак: рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сегодня мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, стабильность этого рынка по-прежнему зависит от решения ключевых игроков.

Также Новак отметил, что в текущих условиях роль ОПЕК+ сохраняет критическую значимость для мировой энергетической безопасности, экономической стабильности и долгосрочных инвестиций.

До этого в ОПЕК рассказали о появлении признаков роста спроса на нефть. В связи с этим организация не ожидает «сюрпризов на рынке», заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. На фоне этого восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.

