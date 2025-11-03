В ОПЕК рассказали о появлении признаков роста спроса на нефть

ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает «сюрпризов на рынке», заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом и следующем году экономический рост останется устойчивым.

Накануне стало известно, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Как уточняется в сообщении, речь идет о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. В нем отмечается, что это было сделано с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Также сообщалось, что Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства.

