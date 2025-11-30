ОПЕК+ подтвердила действие квот на добычу нефти до конца 2026 года

На встрече всех делегаций ОПЕК+ подтвердилось продление текущих квот на добычу нефти до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное коммюнике, опубликованное по итогам мероприятия.

«Подтвержден уровень общей добычи нефти странами-участницами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в Декларации о сотрудничестве (DoC), который был согласован на 38-й министерской встрече, и действует до 31 декабря 2026 года», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, было также подтверждено, что заседания мониторингового комитета ОПЕК+ будут проходить каждые два месяца, а при необходимости по их итогам может созываться внеочередное собрание всех делегаций.

До этого в ОПЕК рассказали о появлении признаков роста спроса на нефть. В связи с чем организация поэтому не ожидает «сюрпризов на рынке», заявил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. На фоне этого восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

