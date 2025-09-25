Стало известно, какие товары подорожают из-за повышения НДС

Повышение НДС приведет к подорожанию бытовой техники, электроники, мебели, строительных материалов, транспортных и туристических услуг, сказала «Газете.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Повышение НДС на 2 процентных пункта, до 22%, будет оказывать умеренное влияние на динамику цен. Общий рост потребительских цен может составить в пределах 1,5–2% в первые полгода после вступления изменений в силу. Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги. При этом продукты питания, лекарства, медицинская продукция и детские товары сохранят льготную ставку в 10%, что защитит социально значимые категории от существенного роста цен», — отметила Циканова.

По ее словам, эффект от повышения НДС, как правило, реализуется в краткосрочном горизонте — в течение первого года после изменений. Затем рынок адаптируется, и рост цен замедляется, переходя в общий тренд инфляции, который регулируется мерами денежно-кредитной политики ЦБ, уточнила экономист.

24 сентября Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22%. О новых налоговых изменениях и их последствиях — в материале «Газеты.Ru».

