На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие товары подорожают из-за повышения НДС

Экономист Циканова: электроника и бытовая техника подорожают из-за повышения НДС
true
true
true
close
Depositphotos

Повышение НДС приведет к подорожанию бытовой техники, электроники, мебели, строительных материалов, транспортных и туристических услуг, сказала «Газете.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Повышение НДС на 2 процентных пункта, до 22%, будет оказывать умеренное влияние на динамику цен. Общий рост потребительских цен может составить в пределах 1,5–2% в первые полгода после вступления изменений в силу. Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги. При этом продукты питания, лекарства, медицинская продукция и детские товары сохранят льготную ставку в 10%, что защитит социально значимые категории от существенного роста цен», — отметила Циканова.

По ее словам, эффект от повышения НДС, как правило, реализуется в краткосрочном горизонте — в течение первого года после изменений. Затем рынок адаптируется, и рост цен замедляется, переходя в общий тренд инфляции, который регулируется мерами денежно-кредитной политики ЦБ, уточнила экономист.

24 сентября Минфин предложил повысить НДС с 20% до 22%. О новых налоговых изменениях и их последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал о влиянии повышения НДС на цены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами