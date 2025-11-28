На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВТБ выделит в отдельное общество заблокированные активы на $900 млн

ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов на $900 млн
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Банк ВТБ завершит выделение заблокированных активов объемом $900 млн в отдельное акционерное общество в декабре 2025 года. Об этом сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС.

«Само выделение завершится в декабре. Планируем красивую дату - 12 декабря, но могут возникнуть административные задержки. Тем не менее мы планируем завершить это внутри 2025 года», — сказал он.

Уже 20 ноября банк получил разрешение на перевод активов во второе юридическое лицо организации.

Принятый в 2022 году закон 292-ФЗ позволяет кредитным организациям, попавшим под блокирующие санкции США, Евросоюза и других стран выводить на отдельное юридическое лицо активы, замороженные из-за ограничений.

Весной 2025 года также сообщалось, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов. Глава ВТБ Андрей Костин пояснил, что данное решение было принято на фоне ужесточения регулирования со стороны Центрального банка России.

В свою очередь первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова рассказала, что ВТБ планирует в 2026 году трансформировать розничный бизнес, сместив фокус на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов.

Ранее в ЕС назвали воровством и лицемерием возможное изъятие активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами