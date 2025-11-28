ВТБ выделит в отдельное общество заблокированные активы на $900 млн

ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов на $900 млн

Банк ВТБ завершит выделение заблокированных активов объемом $900 млн в отдельное акционерное общество в декабре 2025 года. Об этом сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС.

«Само выделение завершится в декабре. Планируем красивую дату - 12 декабря, но могут возникнуть административные задержки. Тем не менее мы планируем завершить это внутри 2025 года», — сказал он.

Уже 20 ноября банк получил разрешение на перевод активов во второе юридическое лицо организации.

Принятый в 2022 году закон 292-ФЗ позволяет кредитным организациям, попавшим под блокирующие санкции США, Евросоюза и других стран выводить на отдельное юридическое лицо активы, замороженные из-за ограничений.

Весной 2025 года также сообщалось, что ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов. Глава ВТБ Андрей Костин пояснил, что данное решение было принято на фоне ужесточения регулирования со стороны Центрального банка России.

В свою очередь первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова рассказала, что ВТБ планирует в 2026 году трансформировать розничный бизнес, сместив фокус на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов.

Ранее в ЕС назвали воровством и лицемерием возможное изъятие активов РФ.