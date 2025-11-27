ВТБ трансформирует розничный бизнес с акцентом на персонализацию в 2026 году

Число активных розничных клиентов ВТБ к концу 2025 года достигло 30 млн человек

ВТБ планирует в 2026 году трансформировать розничный бизнес, сместив фокус на персонализацию, цифровые сервисы и выгоду от партнерских проектов. Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

«Мы намерены трансформировать нашу бизнес-модель, сделав ее более персональной, с акцентом на конкретные потребности клиента. Второй фокус — это цифровые сервисы: от полного обновления нашего онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов. Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты», — отметила Ольга Скоробогатова.

По ее словам, клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от сотрудничества банка с крупнейшими компаниями России.

По состоянию на конец 2025 года число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 млн человек. При этом с начала года к банку присоединились более 6 млн новых пользователей.

В ВТБ уточнили, что ежемесячно онлайн-банком пользуются свыше 27 млн человек. За год география выездного сервиса расширилась вдвое — его потенциальный охват достиг 126 млн человек.

Кроме того, в «Семейный банк» вовлечены более 6,8 млн клиентов. В банке подчеркнули, что ВТБ активно продвигает альтернативные платежи — ВТБ Pay и биометрическую идентификацию.

Сегодня число вкладчиков превысило 10 млн на фоне «накопительного сезона», а также с июля банк расширил привилегии для зарплатных клиентов — их также более 10 млн.

В 2025 году к ВТБ присоединились более 2 млн клиентов бывшего РНКБ, а осенью начался перевод клиентов Почта Банка на обслуживание в ВТБ.

Помимо этого, в честь преодоления рубежа в 30 млн розничных клиентов банк подготовил серию коротких новелл о клиентском сервисе — с реальными историями из практики сотрудников. Проект создан при участии молодых актеров МХТ и подчеркивает, что за цифрами стоят люди и готовность банка решать их задачи.