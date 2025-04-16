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Глава ВТБ заявил о планах банка выйти из непрофильных активов

Костин: ВТБ намерен выйти из непрофильных активов в ближайшие пять лет
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Depositphotos

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов. Об этом заявил глава организации на пленарной сессии конференции Data fusion «Платформенная экономика: возможности и вызовы», передает ТАСС.

«У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой деятельности банковской, и заниматься исключительно банковской деятельностью», — сказал глава банка.

Костин пояснил, что данное решение было принято на фоне ужесточения регулирования со стороны Центрального банка России.

2 апреля ВТБ включили в список организаций, утвержденный Минэкономразвития России для участия в программе льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Общий объем предоставления займов для всех участников программы составит 100 млрд рублей ежегодно в период с 2025 по 2030 год. Также продолжится субсидирование займов, выданных ранее в рамках программы «1764».

Ранее Костин заявил, что экономика России справится.

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