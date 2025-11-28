Министерства не поддержали идею Центробанка выдавать микрозаймы по биометрии

Минцифры и МВД не поддержали предложения Банка России о разрешении микрофинансовым организациям (МФО) подтверждать личность клиентов с помощью биометрических систем банков и использования банковских ID-сервисов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письма министерств.

Как отмечается, правительство РФ переадресовало соответствующее обращение Центробанка в министерства, ответы которых уже получены и переданы регулятору.

По действующему законодательству подтверждение личности по биометрии при дистанционном оформлении микрозаймов станет обязательным для микрофинансовых компаний (МФК) с 1 марта 2026 года, для микрокредитных компаний (МКК) – с 1 марта 2027 года, говорится в документе.

До этого «Газете.Ru» экономист Игорь Балынин назвал размер переплаты россиян по микрозаймам. По информации эксперта, максимальная установленная ставка по микрозаймам сегодня составляет 0,8% в день, что соответствует примерно 292% годовых. В результате даже короткий заем становится значительно более дорогим — при сумме 50 тысяч рублей через месяц потребуется вернуть около 62 тысяч рублей.

Ранее ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов.