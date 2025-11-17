Назван размер переплаты по микрозаймам

Максимальная законная ставка по микрозаймам достигает 0,8% в день, что эквивалентно 292% годовых. В итоге даже короткий заем оборачивается значительным удорожанием — при сумме 50 тыс. рублей через месяц нужно вернуть уже около 62 тыс. рублей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Россиянам по возможности нужно избегать микрозаймов и придерживаться правила: если сейчас нет средств на покупку, лучше отложить ее до накопления нужной суммы. Для защиты от непредвиденных расходов важно формировать подушку безопасности — этот шаг становится ключевым элементом ответственного финансового поведения», — отметил Балынин.

Объем выданных микрозаймов в России за год резко вырос, следует из данных Банка России. Во втором квартале 2025 года МФО выдали 533 млрд рублей, тогда как год назад — 348 млрд рублей. Рост составил полтора раза. Почти все займы, как и ранее, приходятся на физлиц: их доля увеличилась с 97 до 98%. Если исключить индивидуальных предпринимателей, показатель вырос с 91 до 92%. Портфель микрозаймов на конец квартала достиг 739 млрд рублей, из них 629 млрд — долги граждан. Год к году прирост составил 46,4%, а с учетом только физлиц — 50,9%.

Ранее ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов.