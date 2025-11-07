На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов

ЦБ: запрет микрозаймов может привести к росту нелегального кредитования
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях может подтолкнуть заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам. Об этом сообщил Банк России в своем официальном Telegram-канале.

«Если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — отметил регулятор.

ЦБ РФ пояснил, что хотя для микрофинансовых организаций вводятся серьезные ограничения, их полный запрет создаст еще большие риски для потребителей финансовых услуг из-за отсутствия защиты на нелегальном рынке кредитования.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи займов МФО. С июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых. Одновременно увеличивается предельный размер займа для бизнеса. Документ внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В сентябре председатель Социал-демократического союза женщин России , арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова предложила ввести финансовый паспорт гражданина.

Ранее была названа сумма, которой россиянам не хватает до зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами