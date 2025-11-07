ЦБ предупредил о рисках запрета микрозаймов

Запрет микрозаймов в микрофинансовых организациях может подтолкнуть заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам. Об этом сообщил Банк России в своем официальном Telegram-канале.

«Если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России», — отметил регулятор.

ЦБ РФ пояснил, что хотя для микрофинансовых организаций вводятся серьезные ограничения, их полный запрет создаст еще большие риски для потребителей финансовых услуг из-за отсутствия защиты на нелегальном рынке кредитования.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи займов МФО. С июля 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых. Одновременно увеличивается предельный размер займа для бизнеса. Документ внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

В сентябре председатель Социал-демократического союза женщин России , арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова предложила ввести финансовый паспорт гражданина.

Ранее была названа сумма, которой россиянам не хватает до зарплаты.