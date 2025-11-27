На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин напомнил, какой ущерб нанес ЕС отказ сотрудничать с Россией в энергетике

Путин: отказ от сотрудничества с Россией в энергетике привел к рецессии в ФРГ
Александр Демьянчук/РИА Новости

Отказ Европейского союза (ЕС) от сотрудничества с Россией в энергетике привел к рецессии в экономике Германии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили — конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии», — сказал глава государства.

В этом же интервью Путин заявил, что проблемы в экономике Европы начались естественным путем. По его словам, после начала конфликта на Украине европейские страны сами начали отгораживаться от РФ.

22 ноября официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что лидеры европейских стран обязаны возобновить контакты с Путиным для решения актуальных проблем. По его словам, несмотря на все сложности, подобный разговор необходим, и в конечном итоге он состоится.

Ранее Путин заявил об отказе России делать что-либо в ущерб надежным партнерам.

