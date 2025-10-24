На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ФТС доложил Путину о перечислениях ведомства в бюджет России

Пикалев: ФТС за 2025 год перечислила в бюджет России 4,5 трлн рублей
true
true
true
close
Скриншот YouTube

Федеральная таможенная служба (ФТС) пополнила бюджет России на 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«На импорт приходится 3 триллиона 745 миллиардов, на экспорт — почти 400 миллиардов, и на прочие платежи — 343 миллиарда. На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%», — сказал Пикалев.

По его словам, плановое задание для Федеральной таможенной службы России на текущий год на 75%, что выполнено 5 трлн 965,9 млрд рублей.

В ходе встречи Путин обсудил с Пикалевым шаги, которые ведомство предпринимает для борьбы с серыми схемами ввоза товаров. В частности, глава ФТС подробно рассказал, как работает эта схема. По словам Пикалева, автомобиль, который везет груз и планирует его реализовать на территории России, может пересечь границу только в случае подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.

Также глава ФТС доложил о текущей работе и о ходе реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года, где особое внимание уделил вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников службы.

Ранее таможенники задержали автобус со слитками драгметаллов на пути в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами