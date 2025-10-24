Глава ФТС доложил Путину о перечислениях ведомства в бюджет России

Пикалев: ФТС за 2025 год перечислила в бюджет России 4,5 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) пополнила бюджет России на 4,5 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пикалев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«На импорт приходится 3 триллиона 745 миллиардов, на экспорт — почти 400 миллиардов, и на прочие платежи — 343 миллиарда. На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%», — сказал Пикалев.

По его словам, плановое задание для Федеральной таможенной службы России на текущий год на 75%, что выполнено 5 трлн 965,9 млрд рублей.

В ходе встречи Путин обсудил с Пикалевым шаги, которые ведомство предпринимает для борьбы с серыми схемами ввоза товаров. В частности, глава ФТС подробно рассказал, как работает эта схема. По словам Пикалева, автомобиль, который везет груз и планирует его реализовать на территории России, может пересечь границу только в случае подтверждения нашего налогового резидента о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.

Также глава ФТС доложил о текущей работе и о ходе реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года, где особое внимание уделил вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников службы.

Ранее таможенники задержали автобус со слитками драгметаллов на пути в Китай.