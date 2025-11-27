В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

Международные резервы России за неделю сократились на $5 млрд, достигнув отметки в $729,1 млрд. Об этом сообщили на сайте Центрального банка РФ.

По данным регулятора, на конец дня 21 ноября объем резервов сократился на 0,7%. Причиной тому послужили отрицательные переоценки, отметили в ЦБ.

20 ноября в Центробанке сообщили, что международные резервы РФ на 14 ноября составили $734,1 млрд против $719,8 млрд на 7 ноября. Такая динамика наблюдалась в основном из-за положительной переоценки.

13 ноября в регуляторе заявили, что международные резервы Российской Федерации по состоянию на 7 ноября 2025 года составили $719,8 млрд. За неделю показатель уменьшился на $6 млрд, или на 0,8%, что, как отмечает ЦБ, связано с отрицательной переоценкой активов.

