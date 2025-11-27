На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

Международные резервы России за неделю сократились на $5 млрд
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Международные резервы России за неделю сократились на $5 млрд, достигнув отметки в $729,1 млрд. Об этом сообщили на сайте Центрального банка РФ.

По данным регулятора, на конец дня 21 ноября объем резервов сократился на 0,7%. Причиной тому послужили отрицательные переоценки, отметили в ЦБ.

20 ноября в Центробанке сообщили, что международные резервы РФ на 14 ноября составили $734,1 млрд против $719,8 млрд на 7 ноября. Такая динамика наблюдалась в основном из-за положительной переоценки.

13 ноября в регуляторе заявили, что международные резервы Российской Федерации по состоянию на 7 ноября 2025 года составили $719,8 млрд. За неделю показатель уменьшился на $6 млрд, или на 0,8%, что, как отмечает ЦБ, связано с отрицательной переоценкой активов.

Ранее вице-премьер Новак оценил ситуацию с экономикой России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами