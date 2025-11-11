Вице-премьер Новак оценил ситуацию с экономикой России

Новак: экономика России устойчива и открыта к новым точкам роста

Экономика России в настоящее время демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним угрозам, осваивая новые направления и точки роста. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в поздравлении с Днем экономиста, которое опубликовано на сайте правительства.

По словам Новака, слаженная работа профильных ведомств, делового сообщества и институтов развития играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала страны, повышении ее конкурентоспособности и создании среды для устойчивого роста.

Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям успешно решаются стратегические задачи, направленные на развитие промышленности, конкуренции, поддержку малого и среднего бизнеса, улучшение механизмов планирования и регулирования.

Новак добавил, что профессионализм экономистов, их ответственность и стремление к результату являются залогом дальнейшего укрепления экономической стабильности России и повышения качества жизни населения.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить штрафы за преступления в сфере экономики.