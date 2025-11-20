Международные резервы России за неделю выросли более чем на $14 млрд

Международные резервы РФ на 14 ноября составили $734,1 млрд против $719,8 млрд на 7 ноября. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября 2025 года составили 734,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 14,3 млрд долларов США, или на 2,0%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении.

В конце октября объем международных резервов находился на уровне $725,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в Международном валютном фонде. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком РФ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

