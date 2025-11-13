Международные резервы РФ сократились на 0,8%

Международные резервы России сократились на $6 млрд за неделю

Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 7 ноября 2025 года составили $719,8 млрд. Такие данные приводятся в материалах Банка России.

За неделю показатель уменьшился на $6 млрд, или на 0,8%, что, как отмечает регулятор, связано с отрицательной переоценкой активов.

В конце октября объем международных резервов находился на уровне $725,8 млрд.

16 октября международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в Международном валютном фонде. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с Центробанком РФ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее доля золота в резервах России достигла рекордных значений с 1995 года.