Путин рассказал о планах по строительству АЭС малой мощности в Киргизии

В планах у России и Киргизии есть строительство АЭС малой мощности в республике. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, Москва готова реализовать соответствующий проект, если Бишкек примет такое решение.

«У нас есть в планах, возможно, строительство атомных энергостанций малой мощности. Напомню еще раз: Россия — единственная страна в мире, которая осуществляет такие проекты», — сказал Путин.

19 ноября президент заявил, что Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС. По словам Путина, в течение ближайших двух десятилетий в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков. Глава государства уточнил, что их суммарная мощность будет практически равна всей действующей в настоящее время атомной генерации.

Ранее Путин заявил, что малые АЭС строит только Россия.