Россиянам рассказали об индексациях пенсий в следующем году

Экономист Проданова: в 2026 году в России пройдут несколько индексаций пенсий

В 2026 году пенсионные выплаты россиянам будут индексированы несколько раз. Об этом профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала изданию «Подмосковье сегодня».

Она напомнила, что размер пенсий повысится уже 1 января. Поэтому в декабре этого года не менее 40 млн российских пенсионеров получат сразу две выплаты, среди которых декабрьская пенсия и проиндексированная на 7,6% сумма за январь. При этом индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Вторая индексация пенсий в 2026 году пройдет 1 апреля. Она распространяется лишь на получателей социальных пенсий. Для 4,4 млн социальных пенсионеров выплаты увеличатся на 6,8%.

25 ноября доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средний размер пенсий россиян по старости за год увеличился на 2,63 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии.