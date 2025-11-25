Экономист рассказал о темпе роста размера пенсий у россиян

Средний размер пенсий россиян по старости за год увеличился на 2,63 тыс. рублей. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Согласно данным на 1 октября 2025-го, средний размер пенсий увеличился на 11,63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024-м он составлял 22,57 тыс. рублей, а к 1 октября 2025 года показатель вырос до 25,2 тыс. рублей.

«Если мы посмотрим на изменения в пенсиях работающих пенсионеров, то увидим, что их пенсии по старости увеличились на 3,23 тыс. рублей или на 16,86%, с 19,15 тыс. рублей до 22,38 тыс. рублей», — рассказал специалист.

Он добавил, что выплаты неработающим пенсионерам увеличились на 2,44 тыс. рублей или на 10,42%, достигнув 25,85 тыс. рублей. По словам экономиста, темп роста размера пенсий у граждан России оказался выше уровня инфляции.

Эксперт объяснил, что этот позитивный тренд связан с возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Помимо этого, дополнительный вклад в увеличение выплат вносит корректировка размеров страховых пенсий работающим пенсионерам, которая проводится каждый год, отметил Балынин.

