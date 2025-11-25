На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США разрешили венгерской компании покупать российскую нефть

Bloomberg: США разрешили венгерской MOL покупать нефть «ЛУКОЙЛа» до 21 ноября
true
true
true
close
Bela Szandelszky/AP

Минфин США предоставил венгерской нефтегазовой компании MOL индивидуальное разрешение на продолжение закупок нефти у «ЛУКОЙЛа» до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Американское ведомство разрешило MOL совершать сделки с «ЛУКОЙЛом» и его трейдинговой компанией Litasco по покупке нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». При этом операции не должны затрагивать американские компании, физических лиц, финансовую систему США, а также приносить выгоду иным лицам, находящимся под санкциями.

По данным агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает, что США продлят исключение и после 2026 года. Министр энергетики страны Ксаба Лантос сообщил Bloomberg, что Будапешт хочет заблокировать инициативу Евросоюза по отказу от импорта российских энергоносителей с 2028 года. При этом Венгрия готовится и к переходу на альтернативные источники, чтобы подстраховаться на случай, если Брюсселю удастся продавить запрет, отметил Лантос.

8 ноября Орбан сообщал, что Вашингтон разрешил Будапешту приобретать российские энергоресурсы по трубопроводным системам «Дружба» и «Турецкий поток». Он подчеркнул, что данное разрешение не имеет временных ограничений. Кроме того, по его словам, Трамп отменил санкции, введенные в отношении атомной электростанции «Пакш», строительство которой в Венгрии ведется в рамках проекта «Росатома».

Ранее эксперт заявил, что санкции против российских нефтяных компаний негативно отразились на США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами