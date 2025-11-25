США разрешили венгерской компании покупать российскую нефть

Минфин США предоставил венгерской нефтегазовой компании MOL индивидуальное разрешение на продолжение закупок нефти у «ЛУКОЙЛа» до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Американское ведомство разрешило MOL совершать сделки с «ЛУКОЙЛом» и его трейдинговой компанией Litasco по покупке нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». При этом операции не должны затрагивать американские компании, физических лиц, финансовую систему США, а также приносить выгоду иным лицам, находящимся под санкциями.

По данным агентства, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассчитывает, что США продлят исключение и после 2026 года. Министр энергетики страны Ксаба Лантос сообщил Bloomberg, что Будапешт хочет заблокировать инициативу Евросоюза по отказу от импорта российских энергоносителей с 2028 года. При этом Венгрия готовится и к переходу на альтернативные источники, чтобы подстраховаться на случай, если Брюсселю удастся продавить запрет, отметил Лантос.

8 ноября Орбан сообщал, что Вашингтон разрешил Будапешту приобретать российские энергоресурсы по трубопроводным системам «Дружба» и «Турецкий поток». Он подчеркнул, что данное разрешение не имеет временных ограничений. Кроме того, по его словам, Трамп отменил санкции, введенные в отношении атомной электростанции «Пакш», строительство которой в Венгрии ведется в рамках проекта «Росатома».

Ранее эксперт заявил, что санкции против российских нефтяных компаний негативно отразились на США.