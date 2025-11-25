На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербия даст российским владельцам NIS 50 дней на продажу

Сербия даст владельцам НПЗ NIS 50 дней на продажу, прежде чем предложить купить
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

Сербия дала российским владельцам нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) NIS 50 дней на продажу, прежде чем делать предложение о покупке компании. Об этом сообщило Reuters.

25 ноября сербский телеканал NOVA.RS со ссылкой на источники сообщил, что работа НПЗ NIS в сербском городе Панчево ​​остановлена из-за нехватки поставок сырой нефти.

Это связано с тем, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в январе ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS. Компании неоднократно предоставляли отсрочку, однако 9 октября санкции вступили в силу.

По данным The Wall Street Journal, национальная нефтяная компания Абу-Даби, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, ведет переговоры о покупке NIS.

11 ноября сообщалось, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне.

Кроме того, активы российского «Лукойла» в Румынии хотят приобрести три компании, в данный момент ведутся переговоры.

Ранее Вучич заявил, что остановка единственного в Сербии НПЗ грозит проблемами в социальной сфере.

