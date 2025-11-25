На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Сербии рассказали, чем грозит остановка НПЗ из-за санкций США

Вучич: остановка единственного в Сербии НПЗ грозит проблемами в социальной сфере
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что остановка единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, до остановки НПЗ осталось четыре дня.

«Под угрозой окажется <...> функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи <...>. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии <...>. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина», — поделился Вучич.

Кроме того, из-за снижения технических возможностей полиции под угрозой окажется и общая безопасность.

16 ноября первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о необходимости рассмотреть вопрос национализации нефтегазовой компании NIS.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской компании NIS, в которой ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций Соединенных Штатов.

Ранее Орбан рассказал, что ответил бы на предложение Путина забрать Закарпатье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами