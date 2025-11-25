Власти Сербии рассказали, чем грозит остановка НПЗ из-за санкций США

Вучич: остановка единственного в Сербии НПЗ грозит проблемами в социальной сфере

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что остановка единственного в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, до остановки НПЗ осталось четыре дня.

«Под угрозой окажется <...> функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи <...>. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии <...>. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина», — поделился Вучич.

Кроме того, из-за снижения технических возможностей полиции под угрозой окажется и общая безопасность.

16 ноября первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявил о необходимости рассмотреть вопрос национализации нефтегазовой компании NIS.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской компании NIS, в которой ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций Соединенных Штатов.

