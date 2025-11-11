Россия готова уступить контроль над сербской нефтяной компанией NIS из-за санкций США

Российские владельцы компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», Naftna Industrija Srbije) уведомили Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США о готовности передать влияние и контроль над компанией третьей стороне. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Джедович-Ханданович, подобная информация содержится в запросе российских владельцев о продлении лицензии на работу компании на основе переговоров с третьей стороной. Глава сербского Минэнерго подчеркнула, что Белгород официально поддержал этот запрос.

«OFAC уже отреагировало определенными комментариями, и мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели», — написала она.

9 ноября президент Сербии Александар Вучич попросил США отменить санкции в отношении российско-сербской нефтяной компании NIS. По его мнению, следующая неделя станет решающей для поиска выхода из ситуации с компанией. Глава государства допустил, что NIS проработает до 20 ноября или дольше. К этому времени решение должно быть найдено, уверен он. Вучич добавил, что Сербия может заниматься этим вопросом с Россией или другими сторонами по выбору Москвы.

Компания NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После этого Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Ранее Вучич предложил РФ выкупить долю в российско-сербской NIS.