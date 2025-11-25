На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шохин спрогнозировал возможное снижение ключевой ставки до конца года

Шохин: ЦБ, «дай бог», понизит ставку в декабре на 0,5 п.п
Евгений Биятов/РИА Новости

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) до конца года, однако вероятность сохранения ее на нынешнем уровне тоже высока. Такое заявление сделал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет ТАСС.

«Дай бог, продолжит Центральный банк политику аккуратного, но такого устойчивого снижения ставки. Хотя проинфляционный импульс со стороны повышения налогов, он Минфином и Центральным банком оценивается как 1 п.п. к инфляции. Понятно, что трудно ожидать, что на декабрьском совете директоров сразу на 1 п.п. будет понижена ставка», — сказал он.

По словам Шохина, повышения и вовсе ждать не стоит.

25 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у Банка России становится больше сейчас маневров для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики. В то же время глава Министерства финансов отметил, что Банк России в этом году «активно охлаждает экономику», чтобы в следующем году экономика страны начала развиваться.

Ранее Набиуллина объяснила аккуратное снижение ключевой ставки.

