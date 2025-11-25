На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минфина заявил, что время углеводородного сырья уходит

Силуанов: РФ нужно готовить переход с углеводородов на новые двигатели экономики
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Время углеводородного сырья для России начинает сокращаться, надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Он отметил, что какое-то время углеводороды останутся, но стране надо смотреть на средне-долгосрочную перспективу и «готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики».

«Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается», — сказал глава Минфина на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

Очевидным трендом мировой экономики стало развитие искусственного интеллекта, подчеркнул министр, добавив, что тот, кто достигнет передовых позиций в этой сфере, тот будет более успешен.

По данным Минфина, за июль текущего года объем нефтегазовых доходов страны уменьшился в годовом выражении на 27% — до 787,3 млрд рублей. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2024 года нефтегазовые доходы России составили 1,079 трлн рублей.

Ранее глава «Новатэка» заявил, что вопрос об отказе от газа звучит все реже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами