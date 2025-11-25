Глава Минфина заявил, что время углеводородного сырья уходит

Время углеводородного сырья для России начинает сокращаться, надо готовиться переходить на новые виды «двигателей» экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
Он отметил, что какое-то время углеводороды останутся, но стране надо смотреть на средне-долгосрочную перспективу и «готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики».
«Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается», — сказал глава Минфина на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».
Очевидным трендом мировой экономики стало развитие искусственного интеллекта, подчеркнул министр, добавив, что тот, кто достигнет передовых позиций в этой сфере, тот будет более успешен.
По данным Минфина, за июль текущего года объем нефтегазовых доходов страны уменьшился в годовом выражении на 27% — до 787,3 млрд рублей. В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2024 года нефтегазовые доходы России составили 1,079 трлн рублей.
Ранее глава «Новатэка» заявил, что вопрос об отказе от газа звучит все реже.