Украинские войска намеренно разрушили на контролируемой ими территории участок канала Северский Донец — Донбасс. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что находящаяся под контролем Вооруженных сил Украины часть канала разрушена. Она повреждена не только разрывами боеприпасов, но и умышленным повреждением со стороны украинских военных. Кроме того, там давно не проводилось никакого ремонта.

Пушилин пояснил, что власти республики уже заранее начали подготовительные мероприятия по восстановлению канала. И после освобождения Славянска они значительно облегчат снабжение Донбасса водой.

1 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон — Донбасс.

В июне Пушилин признал, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод Дон — Донбасс обеспечивает лишь треть потребности региона.

