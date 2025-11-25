На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР заявил о разрушении ВСУ участка канала Северский Донец — Донбасс

Пушилин: ВСУ намеренно разрушили участок канала Северский Донец — Донбасс
true
true
true
close
Николай Тришин/ТАСС

Украинские войска намеренно разрушили на контролируемой ими территории участок канала Северский Донец — Донбасс. Об этом РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что находящаяся под контролем Вооруженных сил Украины часть канала разрушена. Она повреждена не только разрывами боеприпасов, но и умышленным повреждением со стороны украинских военных. Кроме того, там давно не проводилось никакого ремонта.

Пушилин пояснил, что власти республики уже заранее начали подготовительные мероприятия по восстановлению канала. И после освобождения Славянска они значительно облегчат снабжение Донбасса водой.

1 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон — Донбасс.

В июне Пушилин признал, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод Дон — Донбасс обеспечивает лишь треть потребности региона.

Ранее стало известно, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами