Россиянам напомнили о налогах с новогодних подарков от работодателей

Новогодние подарки от работодателей облагаются налогом, если их стоимость превышает 4 тыс. рублей. Как правило, когда компания выплачивает премию или предоставляет физический подарок сотруднику, она уже удерживает налог на доход НДФЛ, отметила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Необходимость уплаты налога касается как денег, так и подарка в натуральной форме, подчеркнула специалист. Не распространяется это правило только на подарки дешевле 4 тыс. рублей.

«Это значит, что если суммарная стоимость подарков, полученных одним человеком от одной и той же компании в течение календарного года укладывается в эту сумму, то налог с них платить не нужно, — пояснила Санина. — Если же общая стоимость превысит 4 тыс. рублей, то с суммы превышения организация все же должна будет удержать и заплатить НДФЛ в бюджет».

Лучше всего вести детальный учет полученных подарков, чтобы избежать проблем, заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что каждый второй россиянин рассчитывает к Новому году получить тринадцатую зарплату или премию. Самые оптимистичные ожидания зафиксировали у молодежи до 35 лет – среди них на премию рассчитывают более половины опрошенных (54%). В возрастной категории от 35 до 45 лет выплаты ожидают 52% работников, а среди тех, кто старше 45 лет этот показатель сократился до 41%.

