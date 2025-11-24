На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о налогах с новогодних подарков от работодателей

RT: подарки от работодателей дороже 4 тыс. рублей облагаются налогами
close
Depositphotos

Новогодние подарки от работодателей облагаются налогом, если их стоимость превышает 4 тыс. рублей. Как правило, когда компания выплачивает премию или предоставляет физический подарок сотруднику, она уже удерживает налог на доход НДФЛ, отметила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Необходимость уплаты налога касается как денег, так и подарка в натуральной форме, подчеркнула специалист. Не распространяется это правило только на подарки дешевле 4 тыс. рублей.

«Это значит, что если суммарная стоимость подарков, полученных одним человеком от одной и той же компании в течение календарного года укладывается в эту сумму, то налог с них платить не нужно, — пояснила Санина. — Если же общая стоимость превысит 4 тыс. рублей, то с суммы превышения организация все же должна будет удержать и заплатить НДФЛ в бюджет».

Лучше всего вести детальный учет полученных подарков, чтобы избежать проблем, заключила эксперт.

Исследователи до этого выяснили, что каждый второй россиянин рассчитывает к Новому году получить тринадцатую зарплату или премию. Самые оптимистичные ожидания зафиксировали у молодежи до 35 лет – среди них на премию рассчитывают более половины опрошенных (54%). В возрастной категории от 35 до 45 лет выплаты ожидают 52% работников, а среди тех, кто старше 45 лет этот показатель сократился до 41%.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на подарки к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами