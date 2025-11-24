Дальневосточную ипотеку распространят на вторичное жилье

Минвостокразвития: дальневосточную ипотеку распространят на вторичку в 2026 году

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» будет распространена на вторичное жилье с начала 2026 года. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает ТАСС.

По словам министра, это решение особенно важно для населенных пунктов, где не ведется строительство нового жилья. В таких районах, особенно там, где создаются новые предприятия, цены на жилье часто не соответствуют его качеству.

«Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами дальневосточной и арктической ипотеки», — пояснил Чекунков.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, а арктическая — в декабре 2023 года.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря текущего года обеспечить внесение изменений в дальневосточную и арктическую ипотеку для распространения этих программ.

Эти изменения будут предусматривать распространение этой программы на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года; на всех работников государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, а также на сухопутных территориях Арктической зоны РФ и т.д.

