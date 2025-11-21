На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ изменил прогнозы по прибыли банков на 2025 и 2026 годы

Центробанк снизил прогноз по прибыли банков на 2025 год до 3,1-3,6 трлн рублей
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центральный Банк России скорректировал нижнюю границу прогнозируемой прибыли банковского сектора на 2025 год, увеличив ее до диапазона 3,2-3,5 трлн рублей. Об этом говорится в обновленных материалах регулятора.

В то же время прогноз прибыли для банков на 2026 год был пересмотрен в сторону понижения и теперь составляет 3,1-3,6 трлн рублей.

«Прогноз по прибыли в 2025 году незначительно уточнен. Если не повлияют какие-либо разовые факторы, по итогам этого года прибыль сектора будет ближе к верхней границе. В 2026 году диапазон по прибыли незначительно снижен из-за ожидаемого роста кредитного риска», — поясняется в документе.

Прежде Банк России прогнозировал прибыль банков в 2025 году в пределах 3-3,5 трлн рублей, а на 2026 год ожидал прибыль на уровне 3,2-3,8 трлн рублей.

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассматривал повышение налога на прибыль для банков, однако решил не делать этого. По словам Силуанова, увеличение ставки привело бы к уменьшению дивидендов, при помощи которых пополняется и бюджет, ведь большая часть крупнейших банков — государственные.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ от повышения налогов дополнительно получит в 2026 году 2,3 трлн рублей.

