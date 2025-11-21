«Не ждите штрафов»: в Госдуме встали на сторону банков в споре с маркетплейсами

Маркетплейсы имеют право предоставлять пользователям скидки, но они не должны привязывать их к способу оплаты покупок – это и есть недобросовестная конкуренция, заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Если размер скидки зависит от карты, которой расплачивается покупатель, то это наталкивает на вопрос источника финансирования платформы и грозит штрафом от ФАС, подчеркнул он в беседе с НСН.

Так депутат отреагировал на спор между банками и маркетплейсами. Напомним, крупнейшие кредитные организации выступили против привязки скидок к определенным платежным инструментам. Покупатель должен получать обещанную выгоду независимо от банка-эмитента, выпустившего карту, или способа оплаты заказа, заявили они. Гартунг согласился с выводами банков, подчеркнув, что если скидки в одном бизнесе финансируются за счет другого, то это недобросовестная конкуренция, чем зачастую грешат и финансовые организации, наталкиваясь на предупреждения ФАС.

«Например, банки пытались навязать страховки при выдаче кредитов, им сказали, что не надо. Сейчас маркетплейсы пытаются делать по факту то же самое, — пояснил парламентарий. — Речь не идет о запрете скидок, скидки запрещать нельзя. Банки говорят о том, что скидка должна быть, но она не должна зависеть от того, какой картой платишь».

Он назвал этот вопрос ключевым в споре между онлайн-площадками и кредитными организациями, подчеркнув, что нужно выяснить, из каких источников покрываются скидки. Так, если это делает дочерний банк, то проблем не будет, а если выяснится, что за финансирование отвечает материнская компания, и обнаружатся признаки демпинга, то это уже должна рассматривать ФАС.

«Думаю, что банкам и маркетплейсам надо подписать меморандум, договориться самим, а не ждать от ФАС оборотных штрафов», — заключил парламентарий.

Против скидок, связанных с платежными инструментами, выступили с совместным обращением в Госдуму крупнейшие российские банки – Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк. В обращении подчеркивается, что связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение.

Кроме того, сообщалось, что в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину банки призвали запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы, включая возвраты, маркетинговые субсидии, оставив их только для социально значимых товаров. Главы финансовых организаций привели в пример регламенты Евросоюза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции для подобных маркетплейсам платформ.

Ранее глава Wildberries назвала идею отмены скидок «циничным уничтожением конкурентов».