На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Wildberries назвала идею отмены скидок «циничным уничтожением конкурентов»

Ким: банки — противники скидок на маркетплейсах хотят уничтожить конкурентов
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Крупнейшие российские банки, которые выдвинули идею отмены скидок на маркетплейсах, преследуют единственную цель — «цинично уничтожить конкурентов». Об этом в интервью РБК сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов», — заявила она.

По словам главы WB, на деле подобное решение приведет только к разгону инфляции. Она добавила, что все крупные банки в последнее время объединились, чтобы запретить цифровым платформам предоставлять скидки. Для реализации своей идеи они «пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов».

Ким отметила, что у всех банком есть собственные экосистемы, которые не всегда удачно реализованы. По ее мнению, несправедливо, когда банкам «избирательно на правах сильных» разрешены и «собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты», а у маркетплейсов «пытаются отобрать право на собственные банки».

Основательница маркетплейса призвала «играть по-честному» и ставить во главу угла интересы страны, а также предпочтения людей и их благополучие.

До этого глава Сбера Герман Греф на конференции Центробанка «Фокус на клиента» заявил, что маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. По его словам, необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством, добавил он. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь — вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф. Действительно ли это так — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о росте цен при запрете программ лояльности на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами