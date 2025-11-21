Глава Wildberries назвала идею отмены скидок «циничным уничтожением конкурентов»

Крупнейшие российские банки, которые выдвинули идею отмены скидок на маркетплейсах, преследуют единственную цель — «цинично уничтожить конкурентов». Об этом в интервью РБК сообщила основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

«Публичная и кулуарная агрессивная позиция крупнейших банков по отношению к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов», — заявила она.

По словам главы WB, на деле подобное решение приведет только к разгону инфляции. Она добавила, что все крупные банки в последнее время объединились, чтобы запретить цифровым платформам предоставлять скидки. Для реализации своей идеи они «пишут письма в Госдуму, инициируют закрытые встречи с регулятором в попытках запретить оплату за товар банками маркетплейсов».

Ким отметила, что у всех банком есть собственные экосистемы, которые не всегда удачно реализованы. По ее мнению, несправедливо, когда банкам «избирательно на правах сильных» разрешены и «собственные маркетплейсы, и программы лояльности, и даже пессимизация других средств оплаты», а у маркетплейсов «пытаются отобрать право на собственные банки».

Основательница маркетплейса призвала «играть по-честному» и ставить во главу угла интересы страны, а также предпочтения людей и их благополучие.

До этого глава Сбера Герман Греф на конференции Центробанка «Фокус на клиента» заявил, что маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. По его словам, необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством, добавил он. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь — вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф. Действительно ли это так — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о росте цен при запрете программ лояльности на маркетплейсах.