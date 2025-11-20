На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские банки хотят запретить программы лояльности на маркетплейсах

ТАСС: банки РФ предложили запретить программы лояльности на маркетплейсах
true
true
true
close
Depositphotos

Главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в нем.

Скидки предложили сохранить для социально значимых товаров, следует из обращения.

Главы финансовых организаций привели в пример регламенты Евросоюза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции для подобных маркетплейсам платформ.

По мнению авторов, нововведения не приведут к росту цен на товары.

До этого глава Сбера Герман Греф на конференции Центробанка «Фокус на клиента» заявил, что маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь, вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф. Действительно ли это так — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат призвал запретить маркетплейсам продавать мопеды под видом велосипедов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами