Российские банки хотят запретить программы лояльности на маркетплейсах

Главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — говорится в нем.

Скидки предложили сохранить для социально значимых товаров, следует из обращения.

Главы финансовых организаций привели в пример регламенты Евросоюза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции для подобных маркетплейсам платформ.

По мнению авторов, нововведения не приведут к росту цен на товары.

До этого глава Сбера Герман Греф на конференции Центробанка «Фокус на клиента» заявил, что маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей. Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь, вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф. Действительно ли это так — читайте в материале «Газеты.Ru».

