На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЮАР интересуется российской водкой

Посол Амбаров: в ЮАР изучают вопрос пробных поставок водки из России
true
true
true
close
Варвара Гертье/РИА Новости

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) прорабатывают вопрос пробных поставок водки из России. Об этом сообщил посол РФ в ЮАР Роман Амбаров в интервью РИА Новости.

По его словам, в торговле между РФ и ЮАР данное направление является весьма перспективным.

«Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок», — сказал глава дипмиссии.

Российская водка экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории, отметил Амбаров.

В июне этого года вице-президент ЮАР Пол Машатиле на ПМЭФ сообщил о подписании соглашения по вопросу поставки водки. Президент России Владимир Путин назвал эту идею правильным шагом.

На форуме также было подписано соглашение о поставках российской водки в Аргентину.

Ранее в России заявили о нехватке ягод для производства настоек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами