ЮАР интересуется российской водкой

Посол Амбаров: в ЮАР изучают вопрос пробных поставок водки из России

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) прорабатывают вопрос пробных поставок водки из России. Об этом сообщил посол РФ в ЮАР Роман Амбаров в интервью РИА Новости.

По его словам, в торговле между РФ и ЮАР данное направление является весьма перспективным.

«Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок», — сказал глава дипмиссии.

Российская водка экспортируется во многие страны и считается эталоном в своей категории, отметил Амбаров.

В июне этого года вице-президент ЮАР Пол Машатиле на ПМЭФ сообщил о подписании соглашения по вопросу поставки водки. Президент России Владимир Путин назвал эту идею правильным шагом.

На форуме также было подписано соглашение о поставках российской водки в Аргентину.

Ранее в России заявили о нехватке ягод для производства настоек.