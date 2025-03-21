В России заявили о нехватке ягод для производства настоек

Из-за дефицита ягодного сырья ведущие российские производители алкоголя — «Татспиртпром» и Ladoga — рассматривают возможность сокращения объемов производства настоек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представители Ladoga на форуме Wine Expo 20 марта заявили о возможном исключении некоторых наименований настоек из ассортимента, хотя и подчеркнули их важность для сохранения разнообразия продукции. Компания также признала периодические проблемы с поставками сырья от нескольких поставщиков.

«Татспиртпром» отметил сложности с обеспечением отдельных компонентов из-за растущего спроса.

Предполагается, что сокращение производства настоек может стать новой тенденцией на рынке, учитывая рост продаж на 21,4% (натуральные объемы) и 31,3% (в денежном выражении) с февраля 2024 по январь 2025 года.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров подчеркнул низкий уровень самообеспеченности России ягодами (не более 20%), сообщив об импорте более 140 тысяч тонн в 2024 году против 20,7 тысяч тонн собственного производства замороженных ягод.

До этого сообщалось, что в первые два месяца 2025 года продажи водки в России сократились на 5,1% по сравнению с результатами января и февраля 2024 года.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании игристых вин.