Трамп ослабил пошлины на бразильскую агропродукцию

Президент США Дональд Трамп ослабил пошлины на некоторые продукты из Бразилии на фоне роста цен на продукты в его стране. Указ о снижении пошлин был опубликован на сайте Белого дома.

«Я определил, что некоторые сельскохозяйственные товары не будут подлежать дополнительной адвалорной ставке пошлины», — говорится в документе.

Адвалорной пошлиной называется налог, который взимается при ввозе или вывозе товаров и рассчитывается как процент от их стоимости.

Изменения будут распространяться на товары, которые были введены в США или изъяты со складов для потребления после полуночи 13 ноября 2025 года.

30 июля Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из Бразилии достиг 50%. После ввода повышенных таможенных пошлин Бразилия вдвое сократила экспорт кофе в США.

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.