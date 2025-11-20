На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ заявил о резком росте инфляционных ожиданий россиян в ноябре

ЦБ: инфляционные ожидания россиян в ноябре выросли до 13,3%
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Инфляционные ожидания россиян выросли с 12,6% в октябре до 13,3% в ноябре. Это следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

Показатель, о котором идет речь, является одним из ключевых при принятии Центробанком решений по поводу ключевой ставки.

До этого аналитик Михаил Васильев объяснил, что инфляционные ожидания россиян во многом определяются фактической динамикой инфляции, изменениями курса рубля и цен на ряд товаров-маркеров (например, автомобили, бензин, одежда) и индексацией тарифов. По его словам, за первые пять месяцев 2025 года инфляционные ожидания жителей РФ колебались в диапазоне 13-14%. Во второй половине года они снизятся до 11-12%, спрогнозировал он. Также эксперт предсказал замедление инфляции в ноябре до 6,6% и в декабре до 5,6%.

В конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. По ее словам, курс на снижение ставки был взят ЦБ в июне 2025 года — за четыре месяца она снизилась на 4,5 процентных пункта.

Набиуллина добавила, что все решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики.

Ранее спецпредставитель Путина назвал самую успешную валюту 2025 года.

